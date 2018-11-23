الان تتابع أمن الطرق: إغلاق الطريق القديم شمال الشعيبة بمكة بسبب السيول والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 نوهت القوات الخاصة لأمن الطرق على مستخدمي طريق الساحل القديم بمنطقة مكة مواصلة سيرهم على الطريق السريع. وأشارت القوات، في بيان، إلى أنه “تم إغلاق الطريق القديم شمال مركز الشعيبة مؤقتاً، بسبب السيول المنقولة”.

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