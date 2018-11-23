شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع المساعدات الإيوائية للمتضررين في محافظتي الجوف والبيضاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الجوف)

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع المساعدات الإيوائية التي تتكون من 200 خيمة و 1200 بطانية و 400 بساط، يستفيد منها 1200 فرد في مديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف.

وعبر محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي ومشايخ الخب والشعف عن الشكر والتقدير لما يقدمه المركز من مساعدات للمحتاجين في محافظات اليمن كافة.

من جهة أخرى وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 37 طنًا من السلال الغذائية و 40 خيمة في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي يقوم بها المركز في محافظات اليمن كافة.

حضر التوزيع مدير مديرية نعمان عبدالكريم العواضي وعدد من المسؤولين، الذين ثمنوا ما يقوم به المركز من الجهود والأعمال الإغاثية والإنسانية، خصوصاً في محافظة البيضاء ومديرياتها.

تأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.