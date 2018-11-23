شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: إزالة إسطبلات وسكن للعمالة شرق المحافظة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) أزالت بلدية بريمان التابعة لأمانة جدة اسطبلات ومضمار خيول وسكن للعمالة واقعة شرق المحافظة في إطار حماية الأراضي الحكومية من التعديات.

أزالت بلدية بريمان التابعة لأمانة جدة اسطبلات ومضمار خيول وسكن للعمالة واقعة شرق المحافظة في إطار حماية الأراضي الحكومية من التعديات.

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