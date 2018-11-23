السعودية | بالسيف والرمح.. شاهد كيف أبدعت سعوديات على ظهور الجياد

شكرا لقرائتكم بالسيف والرمح.. شاهد كيف أبدعت سعوديات على ظهور الجياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدَّمت فارسات سعوديات عروضهن الإبداعية في مهارات رياضة الفروسية، خلال بطولة منطقة مكة المكرمة لجمال الجواد العربي، فخلال 14 دقيقة أبدعن وبكل جدارة في مهارة التقاط الأوتاد، وقفز الحواجز والاستعراض بترويض الخيل، لتثبت #المرأة_السعودية وجودها في عالم الفروسية، من خلال مُشاركتها في بطولات دولية ومحلية عديدة، وتحقيقها عدداً من الإنجازات تمثل السعودية.

سما حسين - قائدة فريق "سما الخيل" - قالت لـ "العربية.نت" إن مشاركة الفارسات في هذه البطولة تضمنت استعراضاً بالخيول مع السلام الوطني، وعرض قفز الحواجز والتقاط الأوتاد لمدة 14 دقيقة، كانت هي الوقت المحدد لمحاولة إبراز مهارات الفروسة للفريق.

وقالت: "شغف حب الفروسية هو سبب تأسيس الفريق المكون من 5 فارسات، هن: ندى القحطاني وخلود الشمري وأريج شفي ودعاء فيض وحنين بالبيد، بالإضافة إلى أربعة من الزملاء، لنكون بعدها فريقاً من المتمكنات في أصعب أنواع رياضة الفروسية، المتمثلة في التقاط الأوتاد والقفز والتحمل، ليصل الفريق إلى 20 فارساً وفارسة، كما قدمنا أول مسيرة بالخيول للفارسات في #اليوم_الوطني 88 برعاية الهيئة العامة للترفيه".

الفيصل يكرم الفارسات

وأشارت سما إلى أن الفريق يخضع لتدريبات مستمرة في نوادي الخيل في جدة على قفز الحواجز، إضافة إلى التدريب من قبل المنتخب السعودي لالتقاط الأوتاد.

وتابعت: "قدمت تصميم زي الفارسات، وهو عبارة عن عباءة عربية مطرزة باللون الأحمر مع البرقع العربي، وبهذا الزي تخوض الفارسات رياضة قفز الحواجز، والتي تعتبر من الرياضات المميزة في ركوب الخيل. أما رياضة التقاط الأوتاد فهي من أصعب الرياضات في الفروسية وأخطرها".

وأضافت: "لقد استطاعت الفارسة السعودية تحقيق النجاح. وقد احترفنا الفروسية وأصبحنا نبحث عن التميز من خلال التدريب، فالفارسات أبدعن في فنون متعددة، منها: عروض اللعب بالسيف والرمح والحلق المعلق والتقاط السيف من خلال حلقة صغيرة تتطلب مهارة وفروسية عالية، والعرض الأخير حاز على استحسان الأمير خالد الفيصل، الذي قال لكل فارسة "أنا فخور بك"، وكان يقف ويصفق عندما يكون هناك احترافية في العرض من قبل الفارسات".

اختارت "سما" رياضة الفروسية لـمَـا فيها من التحدّي وقوّة العقل والقلب، الفروسة تضيف للإنسان العديد من الصفات، ومنها تعلم الصبر والحكمة والهدوء والاتزان والثقة بالنفس.

تبني المواهب

طالب "سما" بتبني المواهب المشاركة في البطولات الخارجية، وتطوير رياضة الفروسية في المملكة وتوفير المدربين وتوفير نوادٍ للتدريب على الخيل خاصة بالسيدات، وإتاحة الفرصة لكافة الشابات الراغبات في تعلمها، لارتفاع أسعار تدريب الفروسية في بعض الأندية، وعدم تمكن كثير من السيدات من دفع الرسوم، إضافة الى تملك خيل قد يصل سعرها الى 7 آلاف ريال".

وأشارت إلى أن تعلم عسف الخيل وترويضها، أهم مراحل التدريب والتعامل مع لغة الجسد، فهناك أصول للفروسية والتعامل مع كائن حساس مثل الخيل، والذي يتطلب اهتماماً كبيراً بالغذاء والصحة والنظافة، ومتابعة إيوائه في مكان مناسب.

الفيصل يتوج الفائزات

وكان الأمير خالد الفيصل - مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة - توَّج أول أمس، الفائزين بالمراكز الأولى في الحفل الختامي لفعاليات بطولة منطقة مكة المكرمة الدّولية لجمال الجواد العربي، التي أقيمت في مزرعة الصواري الدولية بجدة، بمشاركة أهم المرابط السعودية والخليجية والعربية والعالمية لجمال الجواد العربي، تخلّل الحفل عرض لقفز الحواجز للأفراس المشاركة في البطولة.

واستمرت البطولة ثلاثة أيام باستقطاب حكام دوليين، جرى ترشيحهم لهذه البطولة التي تبرز مكانة #الفروسية_السعودية وفعالياتها بين دول العالم، وشهدت متابعة واسعة من مختلف شرائح المجتمع للتعرف على خصال وصفات الخيل العربية كقدرتها على التحمل وطباعها وجمالها، مع تطبيق جميع المعايير الدولية في البطولة، حيث أُضيفت أشواط خاصة للخيل "السعودية" إلى جانب رصد جوائز كبيرة تشجيعاً للملاك والمربين لهذه السلالة النادرة.