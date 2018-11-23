شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: زيارة ولي العهد للإمارات امتداد لعلاقات الأخوّة الراسخة والتاريخية بين البلدين الشقيقين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (أبوظبي)

أكد وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد أن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لبلده الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة، تأتي امتداداً لعلاقات الأخوّة الراسخة والتاريخية بين البلدين الشقيقين.

وقال العواد في تصريح صحفي بهذه المناسبة:" إن زيارة سمو سيدي ولي العهد ولقائه بأشقائه المسؤولين في دولة الإمارات، هي استمرار لنهج التشاور وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا التي تهم القيادتين والشعبين الشقيقين، وتنسيق مواقفهما المشتركة لما فيه خير ونماء البلدين والمنطقة العربية والإسلامية ".

وأضاف وزير الإعلام " إن هذه الزيارة تحمل أسمى معاني المحبة والود المتبادل بين القيادتين والشعبين الشقيقين، حيث تجتمع القيادتان على الطموح الصادق والعزيمة القوية نحو نهضة منطقتنا وتطويرها ".

وأشاد العواد بحفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة التي وجدها سمو ولي العهد والوفد المرافق له في إمارات الخير والمحبة، التي تجسد مشاعر الأخوة الصادقة للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً.

ونوه وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد بتنامي وشائج الأخوة والمحبة بين البلدين الشقيقين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على البلدين نعمة الأمن والأمان والرخاء.