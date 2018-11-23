السعودية اليوم / مقتل 25 وإصابة 30 بانفجار شمال غرب باكستان

إسلام آباد 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسلقي 25 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 30 بجروح جراء انفجار وقع صباح اليوم في منطقة أوركزاي بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن الانفجار وقع في السوق الرئيسي بمنطقة أوركزاي عندما كان السوق مكتظًا بالحركة، مشيرة إلى أن فرقة إزالة المتفجرات تقوم بإجراء مسح لتحقيق نوع الانفجار.وطوقت قوات الأمن الموقع، وتم نقل الضحايا إلى مستشفيات المنطقة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ. ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية، في حين حمّل رئيس وزراء حكومة إقليم خيبر بختونخواه محمود خان العناصر المعادية لباكستان المسؤولية، موضحًا في تصريح صحفي أن أعداء باكستان غير راضين عن النجاحات التي حققتها باكستان في مجال محاربة الإرهاب.وجاء الانفجار في أوركزاي بعد ساعات من محاولة مسلحين اقتحام القنصلية الصينية في مدينة كراتشي جنوب باكستان.// انتهى //11:31ت م0031