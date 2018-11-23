السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الفلسطينية

رام الله 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإجراءاتها التصعيدية في القدس، ومصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على عملية تطهير عرقي في بلدة سلوان تشمل طرد أكثر من 70 عائلة من منازلها، والمواجهات التي شهدها مخيم شعفاط خلال إزالة الاحتلال ركام المتاجر التي هدمها، ومنع وزير شؤون القدس عدنان الحسيني من السفر ثلاثة أشهر، وحظر المحافظ عدنان غيث التواصل مع شخصيات فلسطينية.وأشارت صحف الجمعة إلى إدانة صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ممارسات إسرائيل ضد مؤسسات وشخصيات فلسطينية في مدينة القدس المحتلة.وسلطت الضوء على انتقاد الحكومة الفلسطينية مواقف الإدارة الأمريكية، واتهامها لها بـ "الانحياز للاستعمار الإسرائيلي وكل ما يقوض جهود السلام في الشرق الأوسط والعالم".وأولت صحف فلسطين اهتمامًا بتأكيدات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت منذ العام 2000 ولغاية الآن، 2070 طفلًا، علاوة على مواصلة إسرائيل محاكمة مئات الأطفال أمام محاكمها سنويًا، بجلسات محاكمة تفتقر للعدالة، فيما أشارت الحركة إلى وجود عمالة للأطفال داخل المستوطنات.// انتهى //11:23ت م0030