سياسي / رئيس الفلبين يأمر بنشر المزيد من القوات في وسط وشرق البلاد
مانيلا 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس
أصدر رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، أوامر بنشر قوات أمن إضافية في الأقاليم الوسطى والشرقية من البلاد للتصدي "للعنف الخارج عن القانون والأعمال الإرهابية"، طبقًا لتعليمات صادرة اليوم.
وسيتم إرسال المزيد من الجنود وقوات الشرطة إلى أقاليم سامار ونيجروس أورينتال ونيجروس أوكسيدنتال وبيكول، حيث وقع "عدد من أعمال العنف المتفرقة في الآونة الأخيرة".
وذكر الآمر التوجيهي أن "هناك حاجة لتعزيز تعليمات الرئيس لمنع المزيد من الخسائر في أرواح الأبرياء وتدمير الممتلكات، وإعادة البلاد بأكملها إلى حالتها الطبيعية بأسرع ما يمكن".
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