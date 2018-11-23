السعودية اليوم / تعاوني الحوية ينظم درساً بعنوان "المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا"

عام / تعاوني الحوية ينظم درساً بعنوان "المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا"

الطائف 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية بعد غدٍ، محاضرة بعنوان "المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاً" يلقيها عضو هيئة التدريس بجامعة الطائف تركي بن عوض العتيبي، عقب صلاة العشاء, بجامع العمري.

وتأتي المحاضرة ضمن نشاط المكتب التوعوية والدينية والعلمية لهذا العام.

// انتهى //

11:13ت م

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الطائف 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية بعد غدٍ، محاضرة بعنوان "المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاً" يلقيها عضو هيئة التدريس بجامعة الطائف تركي بن عوض العتيبي، عقب صلاة العشاء, بجامع العمري.وتأتي المحاضرة ضمن نشاط المكتب التوعوية والدينية والعلمية لهذا العام.// انتهى //11:13ت م0027

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