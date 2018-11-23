السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الأردنية

عمّان 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، مغادرة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى اليابان في زيارة عمل يلتقي خلالها إمبراطور اليابان اكيهيتو، وولي عهد اليابان الأمير ناروهيتو.واهتمت بتقديم العاهل الأردني عبدالله الثاني، وسام الاستحقاق العسكري الأردني من الدرجة الأولى لمعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.وسلطت الضوء على مشاركة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في الجلسة الرئيسية لمنتدى الحوار المتوسطي الذي تنظمه وزارة الخارجية الإيطالية بالتعاون مع المعهد الايطالي للدراسات السياسية الدولية.وتابعت اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين لساحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحراسة مشددة من شرطة وجيش الاحتلال الاسرائيلي.// انتهى //11:06ت م0025