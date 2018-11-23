الان تتابع بالفيديو: هبوط الطبقة الاسفلتيه بطريق مطار عرفات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365- محمد السويهري: تسببت الأمطار الغزيره والسيول التي هطلت فجر اليوم على العاصمة المقدسة في هبوط الطبقة الاسفلتيه بالمغمس الطريق المؤدي لمطار عرفات. وكانت الامطار الغزيرة التي هطلت في منطقة مكة المكرمة قد تسبب في حدوث الكثير من التلفيات في المنازل والسيارات بعدة احياء بمكة المكرمة.

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