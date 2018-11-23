السعودية | دراسة أميركية: هذا ما اتبعته تركيا لتدويل قضية خاشقجي

شكرا لقرائتكم دراسة أميركية: هذا ما اتبعته تركيا لتدويل قضية خاشقجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أسابيع من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أعلنت مجموعة دراسات أميركية بأن تركيا عمدت إلى توظيف الجريمة بشكل ممنهج، من خلال اتباع أسابيع دعائية بهدف الإبقاء على القصة تتصدر أولويات المشاهدين وإن كانت على حساب المصداقية والموضوعية.

فيبدو أن تدويل قضية مقتل خاشقجي وتحويلها إلى حدث دولي كبير ما كانت إلا خطة نجحت الغرفة الإعلامية التركية في إدارتها، بحسب الدراسة الأمنية الأميركية التي أشارت إلى أن أنقرة لجأت إلى نموذج روسي يعرف باسم "خراطيم النار للضخ الدعائي الكاذب".

يُنشر الخبر ويكرر في تسلسل زمني محكم، بالاستعانة بوسائل إعلام محلية وأخرى تابعة لدول حليفة.

غير أن الاستخبارات التركية وجدت ضالتها أيضاً في وسائل إعلام غربية رئيسية، وفق الدراسة، فعمدت لتسريب معلومات إليها وتعريض المتلقي لصدمات في سيناريو شبيه بمسلسل تشويقي.

إلا أن الخطة التركية لم تنطل على جميع المؤسسات الإعلامية، لا سيما الأميركية. فوفق الدراسة نبهت "واشنطن بوست" التي كان خاشقجي كاتباً فيها قراءها من احتمال تلاعب أنقرة بالقصص المسربة.

الدراسة الأميركية قارنت أيضاً بين تناول الإعلام اختفاء خاشقجي واختفاء رئيس الإنتربول في الفترة الزمنية ذاتها، مشيرة إلى أن اختفاء رئيس الإنتربول لم يثر أي جلبة إعلامية ما يثبت الفرضية التي بنيت عليها الدراسة.