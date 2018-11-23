ثقافي / مهرجان الخرطوم للشعر العربي فى دورته الثانية يبدأ بمشاركة عربية

الخرطوم 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس

بدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم الليلة الماضية، فعاليات مهرجان الخرطوم للشعر العربي فى دورته الثانية، بمشاركة شعراء من المملكة العربية

وقال نائب الرئيس السوداني الدكتور عثمان محمد يوسف كبر، في كلمة له خلال افتتاح المهرجان- إن حب الشعر والأدب متأصل في السودان خاصة فى البادية، وأصبح هذا الفن يشكل

جزءًا كبيرًا من ثقافة الشعب السوداني، مشيرًا إلى أن الشعر يوحد الشعوب.

من جهته ذكر وزير الثقافة السوداني، عمر سليمان- أن بلاده تزخر بالعديد من الشعراء الذين أرسوا دعائم الشعر في جميع أنحاء العالم، مبينًا أن هذا المهرجان يأتي في ظل وجود العديد من الأنشطة الثقافية كفعاليات الدورة المدرسية ومعرض الخرطوم الدولى للكتاب، وموكدًا أن الخرطوم ستظل واحة للشعر والشعراء.

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10:39ت م

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الخرطوم 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسبدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم الليلة الماضية، فعاليات مهرجان الخرطوم للشعر العربي فى دورته الثانية، بمشاركة شعراء من المملكة العربية السعودية ، والسودان والإمارات والأردن، مصر، وعدد من الدول العربية الأخرى، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر، إلى جانب رئيس دائرة الثقافة بإمارة الشارقة بدولة الإمارات.وقال نائب الرئيس السوداني الدكتور عثمان محمد يوسف كبر، في كلمة له خلال افتتاح المهرجان- إن حب الشعر والأدب متأصل في السودان خاصة فى البادية، وأصبح هذا الفن يشكلجزءًا كبيرًا من ثقافة الشعب السوداني، مشيرًا إلى أن الشعر يوحد الشعوب.من جهته ذكر وزير الثقافة السوداني، عمر سليمان- أن بلاده تزخر بالعديد من الشعراء الذين أرسوا دعائم الشعر في جميع أنحاء العالم، مبينًا أن هذا المهرجان يأتي في ظل وجود العديد من الأنشطة الثقافية كفعاليات الدورة المدرسية ومعرض الخرطوم الدولى للكتاب، وموكدًا أن الخرطوم ستظل واحة للشعر والشعراء.// انتهى //10:39ت م0020

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