السعودية اليوم / اهتمامات الصحف السودانية

الخرطوم 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، افتتاح الرئيس السوداني عمر البشير أمس بالخرطوم، الجلسة الافتتاحية للدورة 34 لمجلس وزراء العدل العرب، وتأكيده على استعداد بلاده للتعاون مع مجلس وزراء العدل العرب في المجالات كافة التي تحقق الأمن والاستقرارونقلت عن وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، أن مليشيا الحوثي الانقلابية مستمرة في عملية الانتهاكات والاختفاء والاعتقال القسري وتجنيد الأطفال.وعرجت صحف الجمعة على إدانة لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة، قرار إسرائيل بمنع تطبيق المنهج الوطني الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة وفرض المناهج الإسرائيلية المحرفة.ونشرت إعلان الداخلية المصرية مقتل 12 من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش المهجورة بدارة قسم ثالث العريش.وسلطت الضوء على إنقاذ السلطات الإسبانية أمس 778 مهاجرًا على متن العديد من الزوارق في غرب البحر الأبيض المتوسط.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى سماح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للجيش استخدام القوة إن لزم الأمر لمنع قافلة المهاجرين غير الشرعيين القادمة من أميركا الوسطى من دخول الولايات المتحدة عبر الحدود مع المكسيك.// انتهى //10:18ت م0017