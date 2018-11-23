السعودية اليوم / اهتمامات الصحف المصرية

القاهرة 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس
نشرت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تنديد الخارجية الفلسطينية بعمليات التطهير العرقي الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والمجازر البشعة المستمرة ضد المنازل الفلسطينية في بلدة سلوان.
وتناقلت تأكيد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، على أن الإرادة الشعبية هي من تختار الشرعية في ليبيا، مشيدًا بنتائج مؤتمر باليرمو الذي عقد مؤخرًا حول الأزمة الليبية في إيطاليا.
وأبرزت صحف الجمعة، تأكيد المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، استمرار الصعوبات التي تعترض إنشاء منطقة منزوعة السلاح في مدينة إدلب شمال سوريا.
وسلطت الضوء على المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع الرئيس البلغاري رومن راديف، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التصدي لظاهرة الإرهاب.
وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن مقتل ١٢مسلحًا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة المصرية بمدينة العريش بشمال سيناء.
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