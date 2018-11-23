السعودية اليوم / أسبانيا تنقذ 778 مهاجرًا غرب البحر المتوسط

مدريد 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسأعلنت السلطات الإسبانية عن إنقاذ 778 مهاجرًا على متن 12 زورقًا غرب البحر الأبيض المتوسط.وقالت خدمات الإنقاذ البحري الأسبانية - الجمعة) "إن الحرس المدني قدم المساعدة لهؤلاء المهاجرين".يشار إلى أن أسبانيا تعد البوابة الأولى لدخول المهاجرين السريين إلى أوروبا عبر البحر، ووفقًا لوزارة الداخلية الإسبانية، وصل نحو 50 ألف مهاجر إلى إسبانيا منذ يناير الماضي.// انتهى //09:28ت م0013