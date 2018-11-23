السعودية اليوم / محاضرة بدعوي المشعلية بنجران غداً

نجران 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمشعلية في منطقة نجران غداً، محاضرة في قوله تعالى "أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا"، وذلك بمسجد الكرب بالمشعلية.وتأتي المحاضرة التي تُقام بعد صلاة المغرب، ضمن أنشطة وبرامج المكتب الدعوية خلال هذا العام.// انتهى //09:27ت م0012