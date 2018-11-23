السعودية | “حساب المواطن” : الإعاقة لاتؤثر على حجم الدعم المقدم للمستفيدين

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:28 صباحًا, 23 نوفمبر 2018 م

المناطق _ الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن، أن الإعاقة الجسدية والذهنية لا تؤثر على حجم الدعم المقدم من البرنامج للمستفيدين.

وتلقى حساب خدمة عملاء البرنامج على “تويتر” تساؤلا من مواطنة قالت فيه: “عندي سؤال إذا كان رب الأسرة لديه إعاقة دائمة، هل يزيد المبلغ؟.

ورد البرنامج بقوله: “لا يؤثر ذلك على قيمة الدعم، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.