السعودية | “حساب المواطن” : الإعاقة لاتؤثر على حجم الدعم المقدم للمستفيدين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:28 صباحًا, 23 نوفمبر 2018 م
المناطق _ الرياض
أوضح برنامج حساب المواطن، أن الإعاقة الجسدية والذهنية لا تؤثر على حجم الدعم المقدم من البرنامج للمستفيدين.
وتلقى حساب خدمة عملاء البرنامج على “تويتر” تساؤلا من مواطنة قالت فيه: “عندي سؤال إذا كان رب الأسرة لديه إعاقة دائمة، هل يزيد المبلغ؟.
ورد البرنامج بقوله: “لا يؤثر ذلك على قيمة الدعم، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
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