شكرا لقرائتكم صور.. أمطار غزيرة على جدة ومطار المؤسس يعلق رحلاته مؤقتًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - شهدت جدة، مساء الخميس، وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، هطول أمطار شملت عدة مدن في المحافظة.

وأعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، قبل قليل، تعليق إقلاع الطائرات مؤقتًا، بسبب تقلبات الطقس في المنطقة.

وقال الحساب الرسمي للمطار على “تويتر”: “حرصًا على سلامة المسافرين، تم تعليق إقلاع الطائرات مؤقتاً حتى مرور العاصفة الرعدية”.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد في الرؤية على جدة.

وتداول رواد مواقع التواصل صورا لهطول الأمطار على محافظة جدة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد.

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