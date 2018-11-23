الان تتابع شاهد: إصابات خطيرة بحوادث مروّعة في الباحة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الباحة - الخليج 365 - عايض ال ركبان:

باشر الهلال الأحمر في الباحة أمس الخميس حوادث متفرقة نتح عنها 5 إصابات بين متوسطة وخطرة.

وفي التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني وردنا بلاغ في تمام الساعة 9:37 صباح اليوم يفيد بوقوع حادث تصادم في موقع المدق -رسباء تحديدا- وتم توجية فرقة إسعافيه للموقع وعند وصولها اتضح وجود إصابه تم التعامل معها إسعافياً بالموقع ونقلها لمستشفى المندق العام وكان وضع الاصابه خطيره.

وأضاف “الزهراني” : ورد كذلك بلاغ عند الساعة 13:15 بوجود حادث تصادم في المخواه – الرونه امام اسماك البحر الاحمر وتم توجية فرقة اسعافيه للموقع وعند وصولها اتضح وجود اصابه تم التعامل معها اسعافياً بالموقع وكانت اصابة خطيرة ونقلت لمستشفى المخواه العام.

كما وقع حادث تصادم في تمام الساعة 15:12 الموقع المندق تحديداً بالحكم الطريق السياحي المندق الباحة وتم توجية فرقتين اسعافيه للموقع والقائد الميداني.

وعند وصولها اتضح وجود 3 إصابات، إصابه خطيره تم التعامل معها اسعافياً بالموقع ونقلها لمستشفى المندق العام من قبل فرقة اسعاف الهلال الاحمر بالمندق واصابتان نقلتا عن طريق اسعاف الدفاع المدني.