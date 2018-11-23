الان تتابع بالفيديو: سيول قوية تجرف المركبات بحي وادي جليل بمكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365- محمد السويهري: جرفت السيول القوية فجر اليوم الجمعة مجموعة من السيارات في حي وادي جليل بمنطقة مكة المكرمة. وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعية الجمعة مقطع فيديو أظهر كثافة الأمطار والسيول بحي وادي جليل جراء هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها أحياء مكة فجراً، مما أدى إلى حدوث تلفيات وتضرر بعض المركبات.

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