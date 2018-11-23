شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار متوسطة على معظم مناطق المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الجمعة) سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة وفرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المورة، الرياض،الحدود الشمالية،تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الشرقية،الباحة، عسير، جازان ).

من جهة أخرى هطلت مع ساعات الفجر الأولى اليوم، أمطار غزيرة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة، ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها، إضافة إلى تكون سحب ركامية على المنطقة مع إمكانية هطول أمطار في الساعات القادمة - بمشيئة الله تعالى -.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

كما هطلت فجر اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة والمراكز التابعة لها.

وأورد تقرير «الأرصاد» أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.