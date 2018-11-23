الان تتابع بالفيديو: السيول تجتاح الطرقات بالراشديه شرق مكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365- محمد السويهري:

اجتاحت السيول اليوم الجمعة عدة أحياء في مكة المكرمة. وقامت صحيفة “الخليج 365” بجولة واسعة ورصدت السيول في جميع طرقات الراشدية بشرق مكة المكرمة وقد تسببت في تعطيل حركة السير.

وكانت العاصمة المقدسة قد شهدت منذ فجر اليوم هطول أمطار غزيرة شملت جميع المراكز التابعة للمنطقة وارتوت على إثرها الأرض