الان تتابع بالفيديو: أقصر صلاة في تاريخ الحرم المكي الشريف فجر اليوم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365- محمد السويهري: شهد الحرم المكي الشريف فجر اليوم الجمعة اقصر صلاة في تاريخه وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي مازالت مستمرة حتى الآن. وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد هذه رفع الآذان لصلاة الفجر عند الخامسة و17 دقيقة، ثم أقام فورا و‏قرأ الإمام الشيخ سعود الشريم سورتي الفيل والإخلاص ‏ثم سلّم و انتهت الصلاة عند الساعة الخامسة و26 دقيقة.

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