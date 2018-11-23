الان تتابع بالفيديو: هطول أمطار غزيرة في مكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365 - محمد السويهري: هطلت فجر اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة والمراكز التابعة لها، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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