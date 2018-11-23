عام / مئات المهاجرين يتظاهرون في تيخوانا قرب الحدود مع الولايات المتحدة
تيخوانا 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس
تصاعد التوتر في تيخوانا شمال غرب المكسيك، حيث تظاهر مئات المهاجرين قرب المعبر الحدودي مع الولايات المتحدة، فيما كانت القوات المسلحة الأميركية تتدرّب تحسّبًا لاحتمال محاولتهم الدخول بالقوة.
وغادر المهاجرون ظهر أمس، مركز الإيواء الذي وفّرته لهم السلطات المحلّية، للتوجّه إلى جسر "إل شابارال" الواقع قرب نقطة الدخول إلى كاليفورنيا. وأُغلق المعبر بين البلدين نحو 15 دقيقة في وقت كان الجيش الأميركي ينفّذ "تدريبًا واسع النطاق على السرعة العملانية" يشمل مروحيات ومئات الجنود ورجال الشرطة، بحسب الوكالة الأميركية للجمارك وحماية الحدود.
وهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددًا بإغلاق "كامل الحدود" بين الولايات المتحدة والمكسيك، بما في ذلك أمام التبادلات التجارية، في حال شهد الوضع تصعيدًا مع وصول آلاف المهاجرين من أميركا الوسطى.
// انتهى //
08:40ت م
0010
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / مئات المهاجرين يتظاهرون في تيخوانا قرب الحدود مع الولايات المتحدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .