الان تتابع تفاصيل 361 وظيفة شاغرة للجنسين في القطاع الخاص والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توفر 361 وظيفة شاغرة للرجال والنساء وذلك للعمل في العديد من الشركات بالقطاع الخاص. وقالت أن الشركات المعلنة عن الشواغر لديها هي : شركة امنكو– شركة مجموعة زيد الحسين– شركة ديبا لعربية السعودية– فندق حياة ريجنسي الرياض العليا– مؤسسة ركن سانية– شركة مجموعة المرشد القابضة– مستشفى المشاري– مستشفى الدكتور عبدالرحمن المشاري. شركة اسواق التميمي– مستشفى المشاري– مؤسسة كايس التجارية– شركة الغالية التجارية– مستشفى الدكتور عبدالرحمن المشاري– شركة الغالية التجارية– شركة بطل ديزاين السعودية. ولمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي :

http://www.riyadhchamber.com/job_opp.php

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