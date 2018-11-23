السعودية اليوم / أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة

عام / أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة

مكة المكرمة 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس

هطلت فجر اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة والمراكز التابعة لها، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

07:06ت م

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مكة المكرمة 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسهطلت فجر اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة والمراكز التابعة لها، ارتوت على إثرها الأرض.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //07:06ت م0008

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