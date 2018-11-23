عام / أمطار غزيرة على منطقة القصيم

بريدة 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس

هطلت مع ساعات الفجر الأولى اليوم، أمطار غزيرة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة، ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها، إضافة إلى تكون سحب ركامية على المنطقة مع إمكانية هطول أمطار في الساعات القادمة - بمشيئة الله تعالى -.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

07:03ت م

0007



بريدة 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسهطلت مع ساعات الفجر الأولى اليوم، أمطار غزيرة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة، ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها، إضافة إلى تكون سحب ركامية على المنطقة مع إمكانية هطول أمطار في الساعات القادمة - بمشيئة الله تعالى -.جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //07:03ت م0007

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / أمطار غزيرة على منطقة القصيم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .