الان تتابع «غرم الله الزهراني» معرفاً لاهالي مروة بالباحة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الباحة- الخليج 365- محمد السويهري: أصدر صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة قراراً يقضي بتعيين الشيخ غرم الله بن عوض بن موسى الحريري الزهراني معرفاً لأهالي قرية المروة التابعة لمركز بني حرير وبني عدوان بمحافظة القرى بمنطقة الباحة. ويأتي هذا التعيين خلفاً لوالده الشيخ عوض بن موسى الحريري الزهراني -رحمه الله- وعقب صدور موافقة مقام وزارة الداخلية على ذلك. وعبر الشيخ الزهراني عن عظيم شكرة وتقديرة وأمتنانة على هذة الثقة من قبل ولاة الامر، راجياً الله سبحانه وتعالي بأن يعينه علي خدمة الدين والمليك والوطن؛ وخدمة أهالي قرية المروة.

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