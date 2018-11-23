الان تتابع هطول أمطار غزيرة بمعظم مناطق السعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة وفرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، الرياض ،الحدود الشمالية ،تبوك ، الجوف ، حائل ، القصيم ، الشرقية ،الباحة ، عسير ، جازان.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.