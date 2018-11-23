السعودية اليوم / رئيس الوزراء الإسباني يبدأ زيارة إلى كوبا

عام / رئيس الوزراء الإسباني يبدأ زيارة إلى كوبا

هافانا 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس

بدأ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم زيارة رسمية إلى كوبا تستغرق يومين.

ومن المقرر أن يلتقي سانشيز خلال الزيارة الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل وعددًا من المسؤولين لبحث تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين.

// انتهى //

05:45ت م

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هافانا 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسبدأ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم زيارة رسمية إلى كوبا تستغرق يومين.ومن المقرر أن يلتقي سانشيز خلال الزيارة الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل وعددًا من المسؤولين لبحث تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين.// انتهى //05:45ت م0349

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