السعودية اليوم / إسبانيا تنقذ 778 مهاجرًا

مدريد 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسأنقذت السلطات الإسبانية اليوم 778 مهاجرًا على متن عدد من القوارب في غرب البحر الأبيض المتوسط.وذكرت خدمات الإنقاذ البحري الإسبانية أنها ساعدت 590 شخصًا كانوا على متن 12 قاربًا، مضيفةً أن عمليات البحث مستمرة لمحاولة العثور على 14 شخصًا اختفوا في البحر.من جهته، قدّم الحرس المدني الإسباني المساعدة لـ 188 مهاجرًا انطلقوا من شمال أفريقيا.// انتهى //04:58ت م0346