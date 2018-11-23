عام / استمرار الحالة المطرية في الكويت
الكويت 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس
توقعت الأرصاد الجوية في الكويت استمرار الأمطار الخفيفة والمتوسطة التي تشهدها البلاد حاليًا حتى ساعات صباح الجمعة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن رئيس قسم التنبؤات البحرية في إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني ياسر البلوشي قوله: إنه من المتوقع مع ساعات ظهر الجمعة أن تزداد كميات السحب والأمطار من متوسطة إلى غزيرة، مضيفًا أن خرائط الطقس تشير إلى حالة من عدم الاستقرار والتي تستمر حتى يوم الأحد على أن تخف تدريجيًا الاثنين المقبل.
// انتهى //
04:46ت م
0345
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / استمرار الحالة المطرية في الكويت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .