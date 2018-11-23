بالفيديو .. الصورة التي استوقفت ولي العهد في منزل أحفاد "مصوّت بالعشاء"

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زار ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أمس الخميس، الشيخ سلطان بن مهيد وشقيقه فيصل في منزلهم بمدينة عرعر، وهم أحفاد الراحل مقحم بن مهيد المعروف بـ"مصوّت بالعشاء".
ورافق سمو ولي العهد، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وعدد من المسؤولين، وتوقف الأمير محمد أمام صورة تعود لعام 1373 هـ عندما أقام الملك سعود -رحمه الله- آنذاك مأدبة لمن قدموا لتقديم واجب العزاء في وفاة الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، وكان من بينهم حاكم دولة البحرين، والشيخ مقحم بن مهيد".
وقال لـ "سبق" سلطان بن خالد المهيد إن سعادتهم لا توصف بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده للمنطقة، مشيرًا إلى أن الأمير محمد أكرمه بزيارة شخصية له بمنزله.
وأضاف: كانت كلمات سموه تُشعرنا بالترابط الكبير الذي يجمع حكامنا بشعبهم، وقال كلمة لن أنساها عقب مشاهدته للصورة التي تجمع جدي بالملك سعود: حنّا منكم وأنتم منّا.
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