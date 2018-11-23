مطار الملك عبد العزيز يعلن تعليق إقلاع الرحلات لحين مرور العاصفة الرعدية

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مطار الملك عبد العزيز بجدة قبل قليل تعليق إقلاع الرحلات بسبب العاصفة الرعدية التي تشهدها المحافظة وتتزامن مع هطولات متفرقة على أجزاء منها.
وتفصيلاً، قال المطار: حرصًا على سلامة المسافرين، تم تعليق إقلاع الطائرات مؤقتًا حتى مرور العاصفة الرعدية.
مطار الملك عبد العزيز يعلن تعليق إقلاع الرحلات لحين مرور العاصفة الرعديةمحمد المواسي الخليج 365 2018-11-23
أعلن مطار الملك عبد العزيز بجدة قبل قليل تعليق إقلاع الرحلات بسبب العاصفة الرعدية التي تشهدها المحافظة وتتزامن مع هطولات متفرقة على أجزاء منها.
وتفصيلاً، قال المطار: حرصًا على سلامة المسافرين، تم تعليق إقلاع الطائرات مؤقتًا حتى مرور العاصفة الرعدية.
23 نوفمبر 2018 - 15 ربيع الأول 1440
02:08 AM
أعلن مطار الملك عبد العزيز بجدة قبل قليل تعليق إقلاع الرحلات بسبب العاصفة الرعدية التي تشهدها المحافظة وتتزامن مع هطولات متفرقة على أجزاء منها.
وتفصيلاً، قال المطار: حرصًا على سلامة المسافرين، تم تعليق إقلاع الطائرات مؤقتًا حتى مرور العاصفة الرعدية.
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المصدر : الخليج 365
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