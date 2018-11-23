مطار الملك عبد العزيز يعلن تعليق إقلاع الرحلات لحين مرور العاصفة الرعدية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مطار الملك عبد العزيز بجدة قبل قليل تعليق إقلاع الرحلات بسبب العاصفة الرعدية التي تشهدها المحافظة وتتزامن مع هطولات متفرقة على أجزاء منها.

‏وتفصيلاً، قال المطار: حرصًا على سلامة المسافرين، تم تعليق إقلاع الطائرات مؤقتًا حتى مرور العاصفة الرعدية.