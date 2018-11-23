اللواء "المطرفي" يجتمع بمسؤولي معهد البحوث بجامعة أم القرى

محمد بن مسعود - الدمام - استعرض أنشطة مركز السلامة وإدارة المخاطر والأزمات "سيف"

عُقد بمقر مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اجتماع مع مسؤولي معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى، حيث حضر الاجتماع اللواء سالم المطرفي مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة والدكتور علي الشاعري وعدد من المختصين من الجانبين.

وشهد الاجتماع استعراض لما يقدمه مركز السلامة وإدارة المخاطر والأزمات (سيف) والذي يعد من إحدى المبادرات المعتمدة في برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ خصوصًا فيما يتعلق بدعم السلامة وإدارة المخاطر والأزمات، وعقد العديد من الدورات والبرامج التدريبية المعتمدة من جهات عالمية في مجالات تخصصية عدة أهمها (برنامج التوعية بالسلامة من الحرائق- برنامج إدارة الصحة والسلامة المهنية) كما يقدم مجموعة من الدبلومات التنفيذية مثل ( دبلوم الصحة والسلامة في مجال الإنشاءات- دبلوم السلامة المهنية وإدارة المخاطر).

ومن جهة أخرى، قال نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم محمد بن عثمان القرني إنه جرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة عددٍ من أوجه التعاون والشراكات بين الجامعة والدفاع المدني والتركيز على أهمية إطلاق برامج وتخصصات أخرى في مجال السلامة والوقاية والحماية من الحريق انطلاقًا من أهمية تلك التخصصات والبرامج ولاسيما في ظل ما تشهده المنطقة من تطور متسارع في مجال التنمية للعديد من المشروعات خصوصًا الريادية منها والتي تتطلب تأهيل كوادر متخصصة، وقد تم تحديد فريق عمل تنسيقي للجانبين لتفعيل آلية استثمار التعاون المستقبلي بما يحقق غايات وخطط العمل التطويرية.