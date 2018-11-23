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انت الان تتابع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة ومحافظاتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تشهد المدينة المنورة حالياً هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، فيما تركزت بداية الأمطار على غرب وجنوب المدينة المنورة، وامتدت إلى بعض المحافظات، جعلها الله أمطار خير وبركة.
ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار على المدينة المنورة ومحافظاتها وفقاً لتنبه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فيما دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل تلك الحالات.
هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة ومحافظاتهاخالد الشاماني الخليج 365 2018-11-23
تشهد المدينة المنورة حالياً هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، فيما تركزت بداية الأمطار على غرب وجنوب المدينة المنورة، وامتدت إلى بعض المحافظات، جعلها الله أمطار خير وبركة.
ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار على المدينة المنورة ومحافظاتها وفقاً لتنبه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فيما دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل تلك الحالات.
23 نوفمبر 2018 - 15 ربيع الأول 1440
01:09 AM
23 نوفمبر 2018 - 15 ربيع الأول 1440
02:49 AM
الدفاع المدني دعا المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر
تشهد المدينة المنورة حالياً هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، فيما تركزت بداية الأمطار على غرب وجنوب المدينة المنورة، وامتدت إلى بعض المحافظات، جعلها الله أمطار خير وبركة.
ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار على المدينة المنورة ومحافظاتها وفقاً لتنبه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فيما دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل تلك الحالات.
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المصدر : الخليج 365
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