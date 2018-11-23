هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة ومحافظاتها

محمد بن مسعود - الدمام - الدفاع المدني دعا المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر

تشهد المدينة المنورة حالياً هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، فيما تركزت بداية الأمطار على غرب وجنوب المدينة المنورة، وامتدت إلى بعض المحافظات، جعلها الله أمطار خير وبركة.

ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار على المدينة المنورة ومحافظاتها وفقاً لتنبه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فيما دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل تلك الحالات.