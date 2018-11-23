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محمد بن مسعود - الدمام - الفكرة نالت إعجاب "المغردين" واصفين إياها بأنها رائعة وممتازة ومبدعة ابتكرت معلمة طريقة فريدة ومميزة لتحفيز طالباتها المتفوقات تمثلت في مجسم كرتوني يحاكي جهاز الصراف الآلي تدخل فيه الطالبة بطاقة التميز وتحصل من يد معلمتها على مبالغ نقدية. وقد أثارت الفكرة رغم بساطتها إعجاب واستحسان المغردين في تويتر واصفين ذلك بأنها فكرة رائعة وممتازة ومبدعة. وقالت القائدة التربوية سمر بنت عبدالله القاضي: "هذه المعلمة لم تعزز طالباتها وتشجعهن فحسب، بل هي مبدعة بحق، وابتكرت طريقة تواكب تطور العصر". ودعت سمر القاضي وزارة التعليم وقادة التربية والتعليم "لزرع القيم العليا لدى المعلمين والمعلمات"، مشيرة إلى أن "مثل هذه المعلمة تستحق التكريم من وزير التعليم لتكون نموذجاً وقدوة للمعلمة المبدعة المعطاءة".

بالفيديو.. "مصرف التفوق" طريقة مبتكرة تحفّز بها معلمة طالباتها المتفوقات عبدالحكيم شار الخليج 365 2018-11-23 ابتكرت معلمة طريقة فريدة ومميزة لتحفيز طالباتها المتفوقات تمثلت في مجسم كرتوني يحاكي جهاز الصراف الآلي تدخل فيه الطالبة بطاقة التميز وتحصل من يد معلمتها على مبالغ نقدية. وقد أثارت الفكرة رغم بساطتها إعجاب واستحسان المغردين في تويتر واصفين ذلك بأنها فكرة رائعة وممتازة ومبدعة. وقالت القائدة التربوية سمر بنت عبدالله القاضي: "هذه المعلمة لم تعزز طالباتها وتشجعهن فحسب، بل هي مبدعة بحق، وابتكرت طريقة تواكب تطور العصر". ودعت سمر القاضي وزارة التعليم وقادة التربية والتعليم "لزرع القيم العليا لدى المعلمين والمعلمات"، مشيرة إلى أن "مثل هذه المعلمة تستحق التكريم من وزير التعليم لتكون نموذجاً وقدوة للمعلمة المبدعة المعطاءة". 23 نوفمبر 2018 - 15 ربيع الأول 1440 12:54 AM الفكرة نالت إعجاب "المغردين" واصفين إياها بأنها رائعة وممتازة ومبدعة الفكرة نالت إعجاب "المغردين" واصفين إياها بأنها رائعة وممتازة ومبدعة ابتكرت معلمة طريقة فريدة ومميزة لتحفيز طالباتها المتفوقات تمثلت في مجسم كرتوني يحاكي جهاز الصراف الآلي تدخل فيه الطالبة بطاقة التميز وتحصل من يد معلمتها على مبالغ نقدية. وقد أثارت الفكرة رغم بساطتها إعجاب واستحسان المغردين في تويتر واصفين ذلك بأنها فكرة رائعة وممتازة ومبدعة. وقالت القائدة التربوية سمر بنت عبدالله القاضي: "هذه المعلمة لم تعزز طالباتها وتشجعهن فحسب، بل هي مبدعة بحق، وابتكرت طريقة تواكب تطور العصر". ودعت سمر القاضي وزارة التعليم وقادة التربية والتعليم "لزرع القيم العليا لدى المعلمين والمعلمات"، مشيرة إلى أن "مثل هذه المعلمة تستحق التكريم من وزير التعليم لتكون نموذجاً وقدوة للمعلمة المبدعة المعطاءة".

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المصدر : الخليج 365