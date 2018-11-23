- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع دراسة: طريقة علمية تجعلك تتغلب على مخاوفك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - خلصت نتائج دراسة أميركية حديثة إلى أن "تخيل" المرضى النفسيين لمصدر الخوف يمكن أن يؤدي إلى تغلبهم عليه، وإلى أن هذه الطريقة يمكن أن تكون فعالة مثل الطريقة التقليدية التي تعتمد على تعريض المرضى لمصدر الخوف.
وأوضح الباحثون الذين قاموا بالدراسة التي أجريت في كلية أيكان للطب في نيويورك أن التأثير نفسه يحدث عند "محاكاة" مصدر الخوف باستخدام الخيال، حسب موقع قناة " الحرة" الأمريكية.
وأجرى الباحثون تجربة شملت 68 متطوعاً واعتمدت على الربط بين سماع صوت معين والتعرض لصدمة كهربائية بسيطة.
وعرض الباحثون المتطوعين مراراً لصوتين تزامن أحدهما مع صدمة كهربائية، وفي النهاية كان الصوت كافياً لإحداث رد فعل الصدمة.
بعد ذلك، قسم الباحثون المتطوعين لثلاث مجموعات، عرضوا الأولى للصوت مراراً دون صدمة كهربائية، وطلبوا من الثانية تخيل الصوت دون التعرض للصدمة، وطلبوا من الثالثة فقط تخيل أصوات تغريد العصافير وانهمار المطر.
وصور الباحثون أمخاخ المتطوعين بتقنية الرنين المغناطيسي، وقاست أجهزة استشعار رد الفعل بجلد أذرع المتطوعين.
وقالت دانييلا شيلر، كبيرة الباحثين في الدراسة إن "العلاج بالتعرض (لمصدر الخوف) سواء كان حقيقياً أم متخيلاً ينشط شبكة في القشرة الجبهية الأمامية للمخ".
وللطريقة التقليدية سلبيات مثل صعوبة تعريض المريض أحياناً للمصدر الحقيقي لمخاوفه، إذا كان خوفه مثلاً ناجماً عن صدمة في ساحة حرب، وقد يكون الخوف شديداً، ما يجعل العلاج بالتعرض الحقيقي لمصدره بالغ الصعوبة على المريض.
دراسة: طريقة علمية تجعلك تتغلب على مخاوفكصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-23
خلصت نتائج دراسة أميركية حديثة إلى أن "تخيل" المرضى النفسيين لمصدر الخوف يمكن أن يؤدي إلى تغلبهم عليه، وإلى أن هذه الطريقة يمكن أن تكون فعالة مثل الطريقة التقليدية التي تعتمد على تعريض المرضى لمصدر الخوف.
وأوضح الباحثون الذين قاموا بالدراسة التي أجريت في كلية أيكان للطب في نيويورك أن التأثير نفسه يحدث عند "محاكاة" مصدر الخوف باستخدام الخيال، حسب موقع قناة " الحرة" الأمريكية.
وأجرى الباحثون تجربة شملت 68 متطوعاً واعتمدت على الربط بين سماع صوت معين والتعرض لصدمة كهربائية بسيطة.
وعرض الباحثون المتطوعين مراراً لصوتين تزامن أحدهما مع صدمة كهربائية، وفي النهاية كان الصوت كافياً لإحداث رد فعل الصدمة.
بعد ذلك، قسم الباحثون المتطوعين لثلاث مجموعات، عرضوا الأولى للصوت مراراً دون صدمة كهربائية، وطلبوا من الثانية تخيل الصوت دون التعرض للصدمة، وطلبوا من الثالثة فقط تخيل أصوات تغريد العصافير وانهمار المطر.
وصور الباحثون أمخاخ المتطوعين بتقنية الرنين المغناطيسي، وقاست أجهزة استشعار رد الفعل بجلد أذرع المتطوعين.
وقالت دانييلا شيلر، كبيرة الباحثين في الدراسة إن "العلاج بالتعرض (لمصدر الخوف) سواء كان حقيقياً أم متخيلاً ينشط شبكة في القشرة الجبهية الأمامية للمخ".
وللطريقة التقليدية سلبيات مثل صعوبة تعريض المريض أحياناً للمصدر الحقيقي لمخاوفه، إذا كان خوفه مثلاً ناجماً عن صدمة في ساحة حرب، وقد يكون الخوف شديداً، ما يجعل العلاج بالتعرض الحقيقي لمصدره بالغ الصعوبة على المريض.
23 نوفمبر 2018 - 15 ربيع الأول 1440
01:51 AM
خلصت نتائج دراسة أميركية حديثة إلى أن "تخيل" المرضى النفسيين لمصدر الخوف يمكن أن يؤدي إلى تغلبهم عليه، وإلى أن هذه الطريقة يمكن أن تكون فعالة مثل الطريقة التقليدية التي تعتمد على تعريض المرضى لمصدر الخوف.
وأوضح الباحثون الذين قاموا بالدراسة التي أجريت في كلية أيكان للطب في نيويورك أن التأثير نفسه يحدث عند "محاكاة" مصدر الخوف باستخدام الخيال، حسب موقع قناة " الحرة" الأمريكية.
وأجرى الباحثون تجربة شملت 68 متطوعاً واعتمدت على الربط بين سماع صوت معين والتعرض لصدمة كهربائية بسيطة.
وعرض الباحثون المتطوعين مراراً لصوتين تزامن أحدهما مع صدمة كهربائية، وفي النهاية كان الصوت كافياً لإحداث رد فعل الصدمة.
بعد ذلك، قسم الباحثون المتطوعين لثلاث مجموعات، عرضوا الأولى للصوت مراراً دون صدمة كهربائية، وطلبوا من الثانية تخيل الصوت دون التعرض للصدمة، وطلبوا من الثالثة فقط تخيل أصوات تغريد العصافير وانهمار المطر.
وصور الباحثون أمخاخ المتطوعين بتقنية الرنين المغناطيسي، وقاست أجهزة استشعار رد الفعل بجلد أذرع المتطوعين.
وقالت دانييلا شيلر، كبيرة الباحثين في الدراسة إن "العلاج بالتعرض (لمصدر الخوف) سواء كان حقيقياً أم متخيلاً ينشط شبكة في القشرة الجبهية الأمامية للمخ".
وللطريقة التقليدية سلبيات مثل صعوبة تعريض المريض أحياناً للمصدر الحقيقي لمخاوفه، إذا كان خوفه مثلاً ناجماً عن صدمة في ساحة حرب، وقد يكون الخوف شديداً، ما يجعل العلاج بالتعرض الحقيقي لمصدره بالغ الصعوبة على المريض.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، دراسة: طريقة علمية تجعلك تتغلب على مخاوفك ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: طريقة علمية تجعلك تتغلب على مخاوفك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .