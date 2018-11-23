شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يدشن ويضع حجر أساس مشروعات الـ «86» مليار ريال في «وعد الشمال» والان نبدء بالتفاصيل

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمس في محافظة طريف، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المرحلة الأولى من منظومة مشروعات مدينة وعد الشمال الصناعية باستثمارات تبلغ 55 مليار ريال، ووضع - أيده الله - حجر الأساس لمشروعات ومرافق المرحلة الثانية للمدينة باستثمارات 31 مليار ريال.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، مقر الحفل، كان في استقباله - رعاه الله - صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح، ووزير النقل د. نبيل العمودي، ونائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين م. خالد المديفر، ثم عزف السلام الملكي، وبعد أن أخذ الملك المفدى مكانه بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، إثر ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - والحضور، عرضًا مرئيًّا عن مشاعر شباب وشابات الوطن بهذه المناسبة.

برامج طموحة

وألقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح كلمة رحب فيها بخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لتدشينه - أيده الله - مشروع وعد الشمال، قائلًا: «لقد جاءت رؤية المملكة 2030، التي كانت ثمرة بصيرتكم الثاقبة، ونتاج الجهود الجبارة المباركة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد الأمين، لتدفع بطاقات أبناء بلادنا العزيزة نحو إطلاق العديد من البرامج التنموية الطموحة، لتحقيق هذه الرؤية، فكان من نتاجها الإيذان بانطلاقة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي سيرتفع نجمه، بإذن الله، في سماء الإنجازات الوطنية العملاقة، وأضاف: ها هي مدينة وعد الشمال، التي تقع في مُحافظة طريف، آخر محطات الضخ على خط التابلاين سابقاً، قد أصبحت، اليوم، أولى محطات سلسلة صناعة الفوسفات الوطنية العملاقة، التي تبدأ من هذا المجمّع.

مخزون عالمي

وأكد أن منطقة الحدود الشمالية من المملكة تحتضن حوالي 7 % من المخزون العالمي من الفوسفات، إلا أن تطوير هذه المخزونات واستغلالها، مثّل تحديًا تضاريسيًا وتنسيقيًا ولوجستيًا هائلًا، بسبب موقعها في عمق الصحراء، وقال: وهأنتم، اليوم - حفظكم الله - تتفضلون بتدشين المرحلة الأولى من مشروعات وعد الشمال، التي بلغت استثمارات المملكة فيها 55 مليار ريال، لافتًا النظر إلى أن هذا الإنجاز لم يكن لولا توفيق الله، سبحانه وتعالى، ثم تعاضُد جهاتٍ حكوميةٍ، وشركاتٍ وطنية كبرى، ومؤسساتٍ من القطاع الخاص السعودي، ومستثمرين دوليين، في تكامُلٍ جعل مشروع وعد الشمال حقيقةً واقعة، يفخر بها الوطن، ويُعجب بها العالم.

رؤية ثاقبة

وأوضح أن المشروع يُعطي مثالًا جديدًا وباهرًا على عزم قيادة هذا الوطن على تنفيذ رؤيته الثاقبة، مبينًا أن استثمارات المملكة في المرحلة الثانية تبلغ 31 مليار ريال، التي تشمل معمل الأسمدة الفوسفاتية، الذي تبلغ طاقته ثلاثة ملايين طن سنويًا، إلى جانب استكمال تطوير البنية التحتية، وأكد أنه عند اكتمال هذه المرحلة، سيرتفع إنتاج المملكة، إلى تسعة ملايين طن سنويًا، لتُصبح المملكة ثاني أكبر منتجٍ للأسمدة الفوسفاتية في العالم، بالإضافة إلى تعزيز الدخل الوطني، ونوه بأن المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل. وفي ختام كلمته رفع م. الفالح شكره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما تحظى به منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من دعمٍ ومساندةٍ وتوجيه، وبعدها شاهد خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - والحضور عرضًا مرئيًّا عن منظومة مشاريع وعد الشمال.

أياد بيضاء

وقال وزير النقل الدكتور نبيل العامودي في كلمته: إنه لشرف عظيم أن تحظى مملكتنا هذه الأيام برعايتكم الكريمة لتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية في مناطق المملكة، والتي ستظل شاهدًا على أياديكم البيضاء، فها نحن اليوم يا صاحب العطاء، نكمل في ظل تشريفكم مسيرة التنمية، قبل يومين دشنتم يا سيدي محطة قطار الشمال بالجوف، وسبقها قبل ذلك تدشين مشروع قطار الحرمين السريع، والذي يؤكد دعمكم المستمر لمنظومة النقل ومشاريعها، وأضاف: «اليوم في وعد الشمال نشهد واحدًا من أهم مشاريع الوطن والذي تحقق بتوجيهاتكم، وكان نتيجة للشراكة والتكامل بين منظومة الطاقة والصناعة والتعدين ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية، من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030».

خطوط حديدية

وأكد أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» تتشرف بأن تكون أبرز الشركاء الإستراتيجيين في تنفيذ وتشغيل المشروع التنموي لمدينة وعد الشمال، وجاء اهتمامها في المساهمة بتطوير وتأسيس مدينة وعد الشمال الصناعية من خلال ربط المدينة بشبكة خطوط حديدية بقطار الشمال، وتخصيص خط يبلغ طوله 1550 كيلو مترًا، الأطول في الشرق الأوسط بمقطورات مخصصة لنقل المعادن، لتصبح الشريان الإستراتيجي لنقل وصناعة التعدين بالمملكة. وأشار إلى أن شركة سار ستستمر في تقديم خدماتها بتوفير عدة مرافق في مدينة وعد الشمال الصناعية عبر خط حديدي يتصل بالشبكة الحديدية لقطار الشمال، إضافة إلى العمل على تنفيذ وصلة لربط معامل الكبريت المصهور التابعة لشركة «أرامكو السعودية» في «منطقة واسط وبري» وإلى مدينة رأس الخير على الساحل الشرقي.

ترشيد وحماية

وأوضح د. العامودي أن قطارات «سار» للمعادن تسهم كرافد اقتصادي من خلال الاستخدام الأمثل لشبكة الخطوط الحديدية في النقل بين مناطق المملكة ومنها على سبيل المثال «ترشيد كفاءة الطاقة وحماية البيئة» وتوفير ما نسبته 70% من وقود الديزل الذي تحتاجه الشاحنات لنقل الكميات نفسها من مدينة وعد الشمال وإليها، بالإضافة إلى تخفيف العبء عن الطرق العامة والمحافظة على بنيتها التحتية مدة أطول، والحد من حوادث الطرق ويزيح قطار التعدين أكثر من 70 ألف شاحنة شهريًا عن الطرق.

دعم دائم

وأشار إلى أنه منذ بدء تدشين نقل المعادن بالقطارات في عام 2011م وحتى اليوم، تمكنت قطارات «سار» من نقل أكثر من 37 مليون طن من «الفوسفات، والبوكسايت، والكبريت المصهور، وحمض الفوسفوريك» ووصل عدد الشحنات التي تخص مدينة وعد الشمال إلى ما يقارب 2 مليون طن، وقال في ختام كلمته: «يشرفني نيابة عن كافة الزملاء العاملين في منظومة النقل أن أتقدم بالشكر والعرفان لدعمكم الدائم وغير المحدود لمشاريع النقل بكافة قطاعاته ومشاريع النقل في مدينة وعد الشمال بشكل خاص، حتى أصبحت هذه المشاريع واقعاً ملموساً يعود نفعها للوطن والمواطن»، وبعد ذلك تفضل خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بتدشين ووضع حجر الأساس لمنظومة مشاريع وعد الشمال، ثم تسلم هدية تذكارية تشرف بتقديمها وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح نيابة عن شركاء الإنجاز في مشروعات وعد الشمال.

حلم وإنجاز

بعدها تفضل خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بتسليم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي وشاح الملك عبدالعزيز نظير إسهاماته وجهوده المميزة التي بذلها ليضع هذا الحلم - مشروعات وعد الشمال - على طريق الإنجاز، فضلا عن إنجازاته المتعددة والمتميزة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. عقب ذلك تشرف شركاء الإنجاز بالسلام على الملك المفدى - رعاه الله -، ثم شرف خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - مأدبة الغداء المعدة بهذه المناسبة، وفي الختام غادر خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.

حضر الحفل، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز والوزراء وكبار المسؤولين.