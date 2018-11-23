شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يستقبل وزير الصحة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أمس الخميس بمكتب سموه بديوان الإمارة وزير الصحة د. توفيق الربيعة، الذي استعرض لسموه في عرض مرئي المشاريع الصحية، التي يجري تنفيذها في المنطقة والمشاريع المتعثرة.

وبحث سمو أمير المنطقة الشرقية مع الوزير العديد من الأمور ذات العلاقة بالخدمات الصحية التي تتطلع إليها المنطقة، كما جرى مناقشة أبرز المشروعات الجاري تنفيذها والمتعثرة بالمنطقة ومحافظاتها ونتائج برنامج قياس تجربة المريض فيها، وخدمات مركز 937 للعامين الماضيين.

» أهمية المواطن

وأكد الأمير سعود بن نايف ما تمثله الخدمات الصحية من أهمية للمواطن، الذي يتطلع إلى تحقيق أفضل تلك الخدمات والرعاية الصحية في ظل ما يلقاه قطاع الصحة من اهتمام ودعم من الحكومة الرشيدة -أعزها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، مشيراً إلى حرص الإمارة وتعاونها التام مع مختلف الإدارات الحكومية ذات العلاقة مع صحة المنطقة، بهدف تحقيق الجودة التي يتطلع إليها الجميع. من جانبه، أعرب د. الربيعة عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على الاستقبال، منوها بتوجيهاته التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة إلى أعلى المستويات، وبالدعم والمتابعة والاهتمام، الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة.

يشار إلى أن د. الربيعة رافقه خلال الزيارة، نائب وزير الصحة حمد الضويلع، وعدد من منسوبي الوزارة.