شكرا لقرائتكم خبر عن جهود حثيثة لتنفيذ مشروع «أمالا» ليصبح وجهة عالمية للسياحة والان نبدء بالتفاصيل

تتواصل الجهود الحثيثة من قِبل فريق العمل لتنفيذ مشروع «أمالا» أحد المشروعات الوطنية الكبرى التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة، ويسابق فريق العمل الزمن لإنجاز مراحل المشروع، الذي يُعد الأول ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان ، ليصبح وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة، المرتكزة على النقاهة والصحة والعلاج في واحدة من أجمل المناطق الساحرة غير المكتشفة في العالم.

ويحظى المشروع باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، حيث أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «يحفظه الله» بأهداف المشروع الذي يسهم في دفع عجلة التنوع الاقتصادي، وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص المحلي، والإسهام في تطوير قطاع السياحة في المملكة، مع الحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي.

» الملك يستقبل فريق العمل

وكان خادم الحرمين الشريفين «يحفظه الله» قد استقبل يوم الثلاثاء الماضي في قصر الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمحافظة تبوك، فريق عمل المشروع بقيادة «نيكولاس نابلز» الرئيس التنفيذي لـ «أمالا»، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس المجلس التأسيسي لمشروع «أمالا»، وتم خلال الاستقبال تقديم عرض مرئي عن المشروع، وتوضيح أهدافه الاقتصادية والتنموية.

واشتمل العرض على شرح وتوضيح للمخطط العام لـ «أمالا» الذي اعتمد مؤخرًا من قِبل المجلس التأسيسي للمشروع.

» صندوق سيادي

يهدف صندوق الاستثمارات العامة إلى أن يصبح واحدًا من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرًا، وأن يرسخ دوره في خلق القطاعات والفرص الجديدة، التي ستشكل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، والعمل على دفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة.

ولتحقيق هذه الأهداف، يعمل صندوق الاستثمارات العامة على بناء محفظة متنوعة وفق أعلى المعايير العالمية، عبر الاستثمار في فرص جذابة طويلة المدى في مختلف القطاعات وأصناف الأصول محليًا وعالميًا.

كما يتعاون الصندوق مع شركاء إستراتيجيين وجهات عالمية مرموقة في إدارة الاستثمارات بصفته الذراع الاستثمارية للمملكة، وفق إستراتيجية تركز على تحقيق عائدات مالية ضخمة، وقيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة، انسجامًا مع رؤية 2030.

» 12 برنامجًا لتحقيق الرؤية

وقد أطلق صندوق الاستثمارات العامة في مبادرة مستقبل الاستثمار في أكتوبر 2017م برنامجه للفترة 2018-2020م، الذي يُعد واحدًا من 12 برنامجًا لتحقيق رؤية 2030.

ويعد برنامج صندوق الاستثمارات العامة أحد البرامج الاثني عشر من برامج تحقيق الرؤية، ويمثل خارطة طريق للأعوام الثلاثة المقبلة لتعزيز مكانة صندوق الاستثمارات العامة كمحفز لتنويع الاقتصاد السعودي، وترسيخ دوره في تحويل المملكة إلى محرك للاستثمار العالمي.

ويهدف برنامج صندوق الاستثمارات العامة إلى رفع الأصول الخاضعة لإدارته إلى أكثر من 400 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2020م، ويوضح كيف سيعمل الصندوق على تطوير القطاع الخاص في المملكة عبر 4 محافظ استثمارية محلية جديدة، موزعة على الاستثمارات في الشركات السعودية، والاستثمارات الموجهة لتطوير القطاعات الواعدة، واستثمارات المشاريع العقارية والبنية التحتية، واستثمارات المشاريع السعودية الكبرى.