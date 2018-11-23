شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب غرب الدمام يتعرفون على طرق الزراعة والاهتمام بالأشجار والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس بلدية غرب الدمام م.فيصل بن عبدالهادي القحطاني: إنه تم إعداد برنامج نظري وعملي لكيفية زراعة الشجرة والذي يأتي ضمن مبادرة «#نزرعها_لننعم_بها»، حيث قام من خلالها الطلاب بزراعة الأشجار والزهور في الحدائق والساحات العامة.
كما قاموا أيضا بزيارة مشتل غرب الدمام؛ للتعرف على طريقة إنتاج الزهور، حيث استمع الطلاب لشرح مفصل عن أنواع الأشجار والزهور الحولية والمعمرة المستخدمة في أعمال الزراعة ومراحل نموها وكيفية زراعتها على الطبيعة.
وأبان المهندس القحطاني أن مثل هذه الزيارات تأتي من منطلق غرس الثقافة الإيجابية من خلال الصورة الذهنية لأبنائنا بضرورة المحافظة على الممتلكات العامة وأهمية الأشجار والمحافظة عليها.
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