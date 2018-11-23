شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب غرب الدمام يتعرفون على طرق الزراعة والاهتمام بالأشجار والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت بلدية غرب الدمام -ممثلة بإدارة الزراعة والتحسين والتجميل- أمس الأول عددا من طلاب المدارس الأهلية المتوسطة، وذلك للتعرف على طرق زراعة الأشجار وأهمية المحافظة عليها، وذلك من خلال برنامج ينشر ثقافة وسلوك المحافظة على الحدائق والأماكن العامة نظيفة وعدم العبث بها، وكذلك أهمية الشجرة والمحافظة عليها.

وقال رئيس بلدية غرب الدمام م.فيصل بن عبدالهادي القحطاني: إنه تم إعداد برنامج نظري وعملي لكيفية زراعة الشجرة والذي يأتي ضمن مبادرة «#نزرعها_لننعم_بها»، حيث قام من خلالها الطلاب بزراعة الأشجار والزهور في الحدائق والساحات العامة.

كما قاموا أيضا بزيارة مشتل غرب الدمام؛ للتعرف على طريقة إنتاج الزهور، حيث استمع الطلاب لشرح مفصل عن أنواع الأشجار والزهور الحولية والمعمرة المستخدمة في أعمال الزراعة ومراحل نموها وكيفية زراعتها على الطبيعة.

وأبان المهندس القحطاني أن مثل هذه الزيارات تأتي من منطلق غرس الثقافة الإيجابية من خلال الصورة الذهنية لأبنائنا بضرورة المحافظة على الممتلكات العامة وأهمية الأشجار والمحافظة عليها.