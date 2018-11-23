شكرا لقرائتكم قتلى وجرحى مدنيون في قصف حوثي عشوائي استهدف منازل سكنية بالحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قتل ثلاثة مدنيين، بينهم طفلان، اليوم، في قصف مليشيا الحوثي الانقلابية سوقًا شعبيًا ومنازل سكنية بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن سكان محليين قولهم إن القصف المدفعي العشوائي أدى إلى إصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة، في حي منظر التابع لمديرية الحوك جنوب الحديدة.

وأفاد السكان أن المليشيا دأبت على استهداف المنازل والأسواق العامة والمساجد بشكل عشوائي وشبه يومي، الأمر الذي زرع حالة من الخوف والذعر بين أوساط النساء والأطفال الأبرياء.

وخلّف القصف العشوائي، وفق السكان، دمارًا كبيرًا بالمنازل والممتلكات، إضافة إلى تشريد عشرات الأسر من منازلها.

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