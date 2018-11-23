شكرا لقرائتكم ملابسات ضبط لحوم مجهولة المصدر في مطعم شهير بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كشفت أمانة الرياض ملابسات ما تم ضبطه من لحوم منتهية الصلاحية وبعضها مجهولة المصدر في أحد المطاعم المشهورة .

وأوضحت الأمانة في بيان لها: ” إشارة إلى ما تم تداوله حول لحوم ضبطتها أمانة منطقة الرياض في أحد المطاعم الشهيرة، وما ذكره بعض المتداولين بأن هذه اللحوم من نوعية خاصة ، وتؤكد الأمانة أن من قام بزيارة المطعم فريق من المختصين الصحيين والبيطريين حيث ضبطت أثناء تفتيش المطعم لحوم منتهية الصلاحية وبعضها مجهولة المصدر وبدون بيانات تعريفية، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق باشتراطات الحفظ والتخزين ” .

وأضافت: حرصاً من الأمانة على سلامة المستهلكين، قام المفتشون باتخاذ الإجراءات النظامية ومصادرة وإتلاف اللحوم، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المطعم.

وأكدت الأمانة أنها لن تتهاون مع أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء والصحة العامة.

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