شكرا لقرائتكم هل يشترط التسجيل في أبشر للحصول على دعم حساب المواطن؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن التسجيل في أي تطبيقات مثل أبشر ، ليس شرطاً للحصول علي الاستحقاق من البرنامج.

جاء ذلك في رد من البرنامج على استفسار مواطن وجه استفسارًا بشأن مدى أهمية التسجيل في تطبيق ”أبشر” للتقدم لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 والحصول على الاستحقاق.

وقال حساب متابعات الخليج 365، عبر حساب خدمة العملاء بتغريدة، ردًا على استفسار المستفيد: “إنه لا يشترط وجود حساب في أبشر، وبالإمكان التسجيل في برنامج حساب متابعات الخليج 365 دون حاجة لذلك”.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ومن الشروط أيضًا للحصول على الدعم أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

ويستهدف برنامج حساب متابعات الخليج 365 تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.

يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365، أودع يوم الأحد الماضي، الدعم المخصص للدورة الثانية عشرة للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب متابعات الخليج 365.

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