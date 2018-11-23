شكرا لقرائتكم وزير يمني: الحوثيون يمارسون انتهاكات إرهابية بحق المنظمات الإغاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد عبدالرقيب فتح وزير الإدارة المحلية اليمني، الخميس، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تمارس انتهاكات إرهابية بحق المنظمات الإغاثية، مطالبا بمواقف دولية حازمة إزاء ممارسات الانقلابيين.

وأدان فتح، في تصريح نشرته الوكالة اليمنية الرسمية “سبأ”، انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق المنظمات الإغاثية الأممية والدولية.

وطالب المجتمع الدولي بوقفة دولية حازمة وصارمة لوقف ممارسات الانقلابيين ومحاسبتهم على الانتهاكات كافة التي يمارسونها في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، والتي كانت آخرها زراعة الألغام في مخازن برنامج الأغذية العالمي.

ولفت فتح إلى أن ما أورده المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، بشأن تمركز الحوثيين في مستودعات الأغذية ونشر قناصتهم في المخازن وزراعة الألغام بعدد من مخازن البرنامج في الحديدة، تأكيد على ضرورة تبني موقف دولي رادع لهذه الميليشيات.

وقال إن تأكيد بيزلي أن الحوثيين أكبر عائق أمام المساعدات الإنسانية في اليمن يكشف بوضوح ما تمارسه الميليشيات الانقلابية من انتهاكات إرهابية ضد المنظمات الإغاثية الدولية، وإسهامها المباشر في تردي الوضع الإنساني في الحديدة والمحافظات غير المحررة.

وأوضح الوزير اليمني أن الميليشيات الانقلابية سبق أن مارست عددًا من المضايقات لعمل الجهات الإغاثية في محافظة الحديدة، واقتحمت مخازن برنامج الأغذية العالمي 3 مرات في مناطق متفرقة من المحافظة وأحرقتها، وأتلفت 40 ألف طن من المواد في تلك المخازن، مع اختطاف 12 عاملاً في المجلس النرويجي للاجئين في المحافظة، وغيرها من الانتهاكات.

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