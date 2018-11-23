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شكرا لقرائتكم فيديو يوثق لحظة وصول ولي العهد للإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أظهر مقطع فيديو لحظة وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع للإمارات، وكان في استقباله محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي.
وظهرت خلال المقطع، حفاوة الاستقبال والترحيب بضيف الإمارات الكبير ولي العهد محمد بن سلمان، وتأتي هذة الزيارة ضمن جولة خارجية تشمل عدة دول عربية.
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