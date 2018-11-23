شكرا لقرائتكم الكشف عن ملابسات حرق سيارة عمداً بجدة.. مجهول تنكر بملابس نسائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كشفت شرطة مكة المكرمة، ملابسات حرق سيارة عمدًا في جدة، من قبل أحد الأشخاص والذي تنكر في ملابس نسائية.

وفي التفاصيل، صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه وبالإشارة إلى الجريمة التي باشرتها شرطة محافظة جدة بتاريخ ( ١٤٤٠/٣/١٠ هـ ) والمتمثلة في قيام مجهول، متنكر بملابس نسائية، برش مادة بترولية على سيارة متوقفة بأحد أحياء محافظة جدة وإشعال النار فيها مما نتج عنه احتراقها، والتي تم تداول مقطع فيديو عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال – بتوفيق الله – عن تحديد هوية الجاني ، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر ، وتم القبض عليه . وقد جرى إيقافه وإحالة القضية إلى النيابة العامة .

وشرطة منطقة مكة المكرمة ، إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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